Premier League: Liverpool - Manchester City trotz Bedenken im Etihad Stadion

Nachdem Liverpool am vergangenen Wochenende im Merseyside Derby gegen den Stadtrivalen aus Everton nicht über ein Unentschieden hinaus kam, müssen die Reds ihren vorzeitigen Titelerfolg noch verschieben.

In der Partie gegen Verfolger Manchester City am kommenden Donnerstag könnte es aber endlich soweit sein. (Premier League: Manchester City - FC Liverpool, Do ab 21.15 Uhr im LIVETICKER)