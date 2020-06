FC Bayern: Thomas Müller reagiert auf Mats Hummels' Titel-Ansage

Bei Müller kommen die markigen Worte gut an. "Wir wollen beim FC Bayern einen Konkurrenten, der sich hinstellt: Hey, wir wollen übrigens auch Deutscher Meister werden. Das macht es ja erst aus, dass wir uns in Dortmund nach einem 1:0-Sieg abgekämpft richtig, richtig freuen können", sagte der 30-Jährige.

Müller: "Die Last-Minute-Meisterschaften vermisst man schon"

Die Bayern holten in dieser Saison zum achten Mal in Folge den Meistertitel in der Bundesliga - geht es nach Müller, soll sich diese Serie möglichst noch weiter fortsetzen: "Ich kann nur für die nächsten drei Jahre geradestehen. So lange läuft mein Vertrag. Ich werde alles tun, damit das so kommen wird."