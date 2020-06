3. Liga: FC Bayern München II - 1860 München, LIVE im TV, Stream, Ticker

In der 3. Liga kommt es zum Derby FC Bayern München II gegen 1860 München. Bei einer Niederlage wären die Aufstiegschancen der Löwen wohl dahin.

Die Zweitvertretung des Rekordmeisters muss mindestens zwei Ligen unter der ersten Mannschaft spielen, daher ist für Bayern II in der 3. Liga Endstation.

Als aktueller Tabellendritter könnte das Team von Sebastian Hoeneß die Saison also gemütlich ausklingen lassen. Doch weit gefehlt. Ein Sieg am Mittwoch im Derby wäre nicht nur ein Prestigeerfolg, man könnte dem Erzrivalen kräftig in die Aufstiegssuppe spucken. Denn zu Gast im Grünwalder Stadion ist kein Geringerer als 1860 München. (3. Liga: FC Bayern München II – 1860 München, 20.30 Uhr im LIVETICKER)