Hamburger SV: Wieso Bielefeld-Trainer Neuhaus die große HSV-Hoffnung ist

Zehn Spiele standen in den vier Spielzeiten an, nachdem der Aufstieg schon eingetütet war. Verloren hat Neuhaus keine einzige Partie.

Neuhaus will "erst recht gewinnen"

Mit sieben Siegen und drei Unentschieden folgten seine Mannschaften bisher also immer demselben Trainer-Motto, das er auch in der aktuellen Erfolgssaison für das letzte Spiel ausgerufen hat: alles auf Sieg! "Diese Statistik kannte ich noch gar nicht. Aber wenn die so gut ist, wollen wir am Sonntag erst recht gewinnen", sagt Neuhaus zu SPORT1.