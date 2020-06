Formel 1: Hugh Jackman soll Enzo Ferrari spielen

Ein US-Regisseur will die Geschichte von Enzo Ferrari verfilmen. Kein Geringerer als Hugh Jackman soll in die Rolle des Motorsport-Pioniers schlüpfen.

"Wolverine" Hugh Jackman in der Rolle des Enzo Ferrari: US-Regisseur Michael Mann ("Heat", "Ali") will sein neues Filmprojekt in Kürze beim virtuellen Filmmarkt in Cannes vorstellen.

Mercedes hat trotz aller Hoffnung auf mehr Spannung in der Formel 1 die ersten vier Rennen der Saison 2019 gewonnen - alle per Doppelsieg. Das gab es noch nie! Die Ära der Silberpfeile gehört zu den großen Dynastien der F1-Historie, aber reicht es schon zu Rang 1? © SPORT1-Montage: Marc Tirl/Getty Images

PLATZ 6 - Ferrari (1975 - 1977 und 1979): Mit Pilot Niki Lauda beginnt die erste Ferrari-Ära. Zweimal wird er in drei Jahren für die Scuderia Weltmeister, zudem gibt es jeweils den Konstrukteurstitel © Getty Images

In der Saison 1976 verunglückt der Österreicher auf dem Nürburgring und erleidet dabei schwerste Verbrennungen, die ihn bis heute zeichnen. Dennoch kehrt er nur 42 Tage später beim Großen Preis von Italien zurück ins Auto. Nach dem Titelgewinn 1977 steigt Lauda aus der F1 aus und beginnt mit dem Aufbau einer eigenen Fluggesellschaft © Getty Images

Doch die Scuderia reagiert richtig, verpflichtet Gilles Villeneuve (im Bild) und Jody Scheckter. Beide holen 1979 den Doppel-Titel. Nach fünf erfolgreichen Jahren verschwindet Ferrari zwei Jahre lang in der Versenkung, ehe das Team 1982 und 1983 jeweils noch einmal den Konstrukteurstitel holt. Bis 1999 bleibt die Scuderia dann ohne Erfolg © Getty Images

Anzeige

PLATZ 5 - Red Bull (2010 - 2013): Die Zeit schlechthin für Sebastian Vettel. In vier Jahren wird er viermal Weltmeister und holt auch mit dem Team viermal den Konstrukteurstitel. Im Jahr 2010 wird er mit 23 Jahren zum jüngsten F1-Weltmeister der Geschichte und dementsprechend auch zum jüngsten Zweifach-, Dreifach- und Vierfach-Weltmeister © Getty Images

Richtig knapp wird es eigentlich nie was die Punkte angeht. Vettel fährt dominant, Teamkollege Mark Webber gut, kann ihn in der WM-Wertung aber nie gefährden. Stattdessen wird in drei von vier Jahren Fernando Alonso im Ferrari Zweiter © Getty Images

Mit den WM-Titeln hat sich das Team in der Formel 1 etabliert. Red Bull Racing gibt es erst seit dem Jahr 2005. Nach dem Wechsel des Heppenheimers zu Ferrari im Jahr 2015 zerbricht die Dynastie allerdings. Wie Vettel selbst wartet Red Bull seitdem auf einen weiteren Titel © Getty Images

PLATZ 4 - Williams (1992 - 1994, 1996 - 1997): Nach der Dominanz durch die McLaren rund um Senna und Prost sind Anfang und Mitte der Neunziger die mittlerweile bedeutungslosen Williams an der Reihe. Den Anfang macht Nigel Mansell (Mitte), der 1992 Weltmeister wird © Getty Images

Anzeige

In sechs Jahren gewinnt Williams fünfmal den Konstrukteurstitel und viermal den Einzeltitel (Mansell 1992, Prost 1993, Hill 1996, Villeneuve 1997). Unterbrochen wird die Dominanz nur durch die ersten beiden WM-Titel von Michael Schumacher im Benetton in den Jahren 1994 und 1995 © Getty Images

Das wohl einschneidendste Ereignis in dieser Zeit ist der tödliche Unfall von Ayrton Senna. 1994 kracht er in seinem Williams beim Großen Preis von San Marino in eine Streckenbegrenzungsmauer und stirbt. Dennoch wird das Team in diesem Jahr Konstrukteursweltmeister, was vor allem an der grandiosen Leistung von Damon Hill liegt © Getty Images

PLATZ 3 - McLaren (1988 - 1991): Gleich im ersten Jahr setzt das Team mit seinen beiden Piloten Ayrton Senna (l.) und Alain Prost neue Maßstäbe und gewinnt 15 von 16 Rennen. Auch wenn zu dieser Zeit weitere Top-Fahrer am Start sind (Mansell, Piquet, Berger) - an McLaren führt kein Weg vorbei © Getty Images

Vier Jahre in Serie gewinnt der britische Traditionsrennstall die Konstrukteurs- und Fahrerwertung. Während sich Senna dreimal (1988, 1990, 1991) den Titel schnappt, triumphiert sein Teamkollege 1989 © Getty Images

Anzeige

Auch in den zwei Jahren danach schlägt sich das Team gut und holt jeweils hinter Williams die Vize-Weltmeisterschaft. Nachdem Prost 1990 zu Ferrari wechselt, verlässt Senna den Rennstall vier Jahre später. In der Folge rutscht McLaren ins vierte Glied zurück © Getty Images

PLATZ 2 - Mercedes (2014 - heute): Doppelsieg Mercedes - dieses Bild sind die Fans der Formel 1 inzwischen gewohnt! Fünfmal in Serie holen sich die Silberpfeile den Titel in der Team- und Fahrerwertung. Auch in dieser Saison stehen bislang nur Hamilton und Bottas ganz oben auf dem Treppchen © Getty Images

Der Brite steht inzwischen bei fünf WM-Titeln, davon vier im Mercedes. Auch aufgrund hervorragender Ingenieursleistungen haben die Verfolger von Ferrari und Red Bull insbesondere in den ersten drei Jahren nicht den Hauch einer Chance © Getty Images

Im einzigen Jahr (2016), in dem Hamilton Schwäche zeigt, ist prompt Nico Rosberg zur Stelle. Über Jahre hinweg hatten sich die Teamkollegen stets einen erbitterten Zweikampf geliefert. Nach dem Titel 2016 erklärt der Sohn von Keke Rosberg dann seinen Rücktritt. Doch auch mit Bottas haben die Silberpfeile nicht an Dominanz eingebüßt © Getty Images

Anzeige

PLATZ 1 - Ferrari (1999 - 2004): Zwischen 1983 und 1999 herrscht Tristesse bei der Scuderia. Doch der Konstrukteurstitel und die Vizemeisterschaft von Eddie Irvine sollten ein Jahr vor der Jahrtausendwende die bis heute größte Dynastie der Formel-1-Geschichte einleiten © Getty Images

In den darauffolgenden fünf Jahren holt Michael Schumacher jeweils den Titel nach Maranello - eine bis heute unerreichte Serie. Vor allem mit Teamkollege Rubens Barrichello und den McLaren-Piloten Mika Häkkinen und David Coulthard liefert sich Schumi immer wieder spannende Kämpfe © Getty Images