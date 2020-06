BVB: Bundesliga-Debüt von Youssoufa Moukoko? Das sagt Otto Addo

Addo: "Das Potenzial hat er auf jeden Fall"

Moukoko gilt als eines der größten Talente in Deutschland. In der laufenden Spielzeit traf er für die U19 des BVB in 20 Ligaspielen 34 Mal und legte in den Duellen mit Spielern, die größtenteils zwei oder drei Jahre älter sind als er, neun weitere Treffer auf. Als Zwölfjähriger hatte der Linksfuß bereits in der U17-Bundesliga mitgespielt, nachdem er vor vier Jahren vom FC St. Pauli zum BVB gewechselt war.