DfB-Pokal: Sportgericht bestätigt Kostic-Sperre von vier Spielen

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat in mündlicher Verhandlung das Strafmaß für Filip Kostic vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt bestätigt.

Der 27-jährige Serbe bleibt damit für vier DFB-Pokalspiele gesperrt. Die Sperre endet in jedem Fall spätestens mit Ablauf der Spielzeit 2021/2022. Kostic war in der Nachspielzeit des DFB-Pokalspiels gegen Werder Bremen am 4. März von Schiedsrichter Felix Zwayer wegen rohen Spiels des Feldes verwiesen worden.