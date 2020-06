FC Bayern: Thomas Müller als Kinderbuch-Autor - "Mein Weg zum Fußballprofi"

"Ich habe versucht, meine frühere Lebensgeschichte kindgerecht aufzuarbeiten. Ich will zeigen, was mir geholfen hat, Dinge immer wieder zum Positiven zu wenden und Rückschläge zu überwinden. Man muss für das brennen, was man macht. Das Leben bietet so viele Chancen", sagte der Weltmeister von 2014 am Dienstag bei der Buchvorstellung.