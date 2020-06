Zurück im Kader: Weltstar gla1ve spielt wieder für Astralis

Er gilt als einer der besten ingame leader seines Sports: Lukas "gla1ve" Rossander. Der Däne plant nun seinen Wiedereinstieg in die Profi-Szene in Counter-Strike.

Der ingame leader, der zusammen mit Astralis so ziemlich alles gewonnen hat, was es in der Profiszene von Counter-Strike zu gewinnen gibt, leide laut eigener Aussage an erhöhtem Stress und Burnout. Obwohl sein Team und Familie gemeinsam mit dem Dänen an Lösungen arbeitete, so richtig helfen konnte ihm keiner.