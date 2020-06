FC Barcelona senkt Preis für Philippe Coutinho - greift Klopp zu?

Philippe Coutinho kam auch wegen Verletzungen nur in 22 Bundesliga-Spielen zum Einsatz © Imago

Der FC Barcelona will Philippe Coutinho wohl schnell loswerden. Der FC Bayern könnte profitieren, ein früherer Liverpool-Star fordert eine Rückkehr.

Diese Summe wäre gerade einmal halb so hoch wie der Preis, den Barca vor zweieinhalb Jahren an Liverpool bezahlt hatte (145 Millionen Euro).

Der Klub will damit erreichen, dass möglichst noch in dieser Woche Bewegung in die Sache kommt, um die finanziellen Planungen für das neue Spieljahr ohne Coutinho aufnehmen zu können.