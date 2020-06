Formel 1: Sebastian Vettel und Charles Leclerc bei Ferrari-Tests

Ferrari schickt seine Piloten Sebastian Vettel und Charles Leclerc erstmals seit der Corona-Pandemie zurück auf die Piste. In einem alten Auto starten erste Tests.

Der viermalige Weltmeister absolvierte am Morgen mit dem Ferrari SF71H aus dem Jahr 2018 in Mugello (Italien) erste Testfahrten nach der Corona-Pandemie. Teamkollege Charles Leclerc wird am Nachmittag ebenfalls seine Runden drehen.