Betrug! Nächste eSports-Mannschaft aus Liga geworfen

Erst im vergangenen Monat wurde bekannt, dass die eSports-Organisation Newbee in einen Matchfixing-Skandal verwickelt gewesen ist. Dies hatte zur Folge, dass das Team, das einst das The International 2014 gewinnen konnte , aus sämtlichen Wettbewerben in der chinesischen Region ausgeschlossen wurde. Dazu zählen auch namhafte Veranstaltungen von IMBA sowie Mars Media.

Trotz Matchfixing und disconnect gewonnen

Als Konsequenz für diesen Eklat wurden nun das Team komplett aus der Liga entfernt und bis auf Weiteres gesperrt. Darüber hinaus dürfen die Spieler xuan, Ched und Jano in Zukunft an keiner Veranstaltung oder Liga, die von Beyond the Summit (Veranstalter) organisiert wird, teilnehmen.