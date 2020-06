FC Bayern: Ist die Dominanz Fluch oder Segen für die Bundesliga?

Der FC Bayern wurde zum achten Mal in Folge Meister © SPORT1-Grafik/Getty Images/Imago

Christian Seifert ließ im SPORT1 -Interview am Dienstag aufhorchen.

Abgesehen vom spannenden Finale in der Vorsaison, als Bayern und Dortmund nur zwei Zähler trennten, spricht bei acht Bayern-Titel in Folge mit durchschnittlich 14 Punkten Vorsprung - sollte es am 34. Spieltag beim derzeitigen Abstand bleiben - wenig bis nichts für Seiferts Idealfall.