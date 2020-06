Bundesliga: Borussia Dortmund plant wegen Corona virtuelle Asien-Tour

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund plant nach der coronabedingten Absage seiner Asien-Tour ein digitales Ersatzprogramm für seine Fans in Fernost. Am Dienstag präsentierte der Vizemeister die Pläne für die "BVB Virtual Asia Tour", die in der Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2020/21 umgesetzt werden soll.