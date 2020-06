FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge kündigt Transfers an - Kritik an ARD

"Der Transfermarkt wird sich verändern. Es ist nicht viel Liquidität vorhanden, es fehlt also an Nachfrage. Nicht aber am Angebot an wechselwilligen Spielern. Das wird die Preise neu justieren", sagte Rummenigge, der nicht von 100-Millionen-Euro-Transfers ausgeht: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass in dieser Saison in Deutschland oder auch sogar Europa so viel Geld für einen Spieler gezahlt wird."