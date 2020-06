Formel 1: Lewis Hamilton und Mercedes von Nigel Farage attackiert

Auch Lewis Hamilton engagiert sich für die "Black-Lives-Matter"-Bewegung. Erst am vergangenen Sonntag demonstrierte der er sechsmalige Formel-1-Weltmeister in London gemeinsam mit tausenden anderen Menschen auf der Straße gegen Rassismus.

Nun hat Politiker-Reizfigur Nigel Farage auf Hamilton reagiert. Der Gründer der Independence Party und Vorsitzende der Brexit Party in Großbritannien, zudem Aushängeschild der äußersten Rechten in seinem Land, griff den Mercedes-Fahrer in einem Tweet an, warf ihm Scheinheiligkeit vor.