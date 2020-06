Infantino und die FIFA planen 2022 offenbar mit zwei Weltmeisterschaften

Eigentlich war das Turnier 2021 angesetzt. Dem Bericht zufolge will die FIFA das Event um ein Jahr verschieben und in den Juni und den Juli 2022 verlegen, um der bereits verschobenen Europameisterschaft der UEFA aus dem Weg zu gehen. Laut Marca habe FIFA-Präsident Gianni Infantino die Ligen gebeten, Termine für die Ausspielung freizuhalten.

FIFA will Confed-Cup ersetzen

Unklar ist jedoch, ob die FIFA weiterhin an dieser Verteilung der Plätze festhält. Dies hängt unter anderem stark davon ab, ob und wann die UEFA ihre europäischen Wettbewerbe in diesem Jahr zu Ende spielen kann. Die Königsklasse soll am 7. oder 8. August mit den restlichen Achtelfinalspielen weiergehen, ehe ab dem 12. August das Finalturnier startet. Dann spielen die verbliebenen Mannschaften in Lissabon ihren Sieger aus.