Premier League, FC Chelsea: Antonio Rüdiger über Wechsel von Timo Werner

In der nächsten Saison spielen Antonio Rüdiger und Timo Werner gemeinsam für Chelsea. Der Verteidiger erzählt, wie er vorher mit dem Stürmer in Kontakt stand.

Fast sieben Jahre ist es bereits her, dass Antonio Rüdiger und Timo Werner erstmals für einen Verein gemeinsam auf dem Feld standen, nun kommt es in London zu einem Wiedersehen. Damals waren sie für den VfB Stuttgart aktiv, ab dem 1. Juli stehen beide in London unter Vertrag.