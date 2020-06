Bundesliga, Schalke 04: Ultras Gelsenkirchen greifen Vereinsführung an

Der FC Schalke 04 befindet sich nicht nur wegen seiner sportlichen Misere in den Schlagzeilen. Die Ultras Gelsenkirchen greifen nun die Klubführung scharf an.

Schalke 04 und seine einst so treuen Fans drohen sich immer mehr zu entzweien. Die Ultras Gelsenkirchen kritisierten am Montag in einer auf ihrer Homepage veröffentlichten Stellungnahme die Vereinsführung auf das Schärfste.