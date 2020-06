Rad-Star Chris Froome am Scheideweg: Flieht er nach Israel?

Der Tour-Führende Gerrain Thomas reibt sich die Augen, das Rennen zwischen Carcassonne und Bagnères-de-Luchon wird unterbrochen. Es ist der bislang größte Skandal der Frankreich-Rundfahrt 2018. Was war passiert? © Getty Images

Die Polizei schreitet so schnell wie möglich ein, räumt die Strecke und nimmt die demonstrierenden Landwirte in Gewahrsam © Getty Images

Dabei setzt die Gendarmerie aber auch Pfefferspray gegen die Demonstranten ein, das dann den Radprofis in die Augen weht © Getty Images

14. Juli 1975: Im Anstieg zum Puy de Dome kämpft der große Eddy Merckx (r.) um seinen sechsten Gesamtsieg, der Belgier ist auf der Verfolgung seines niederländischen Rivalen Joop Zoetemelk. Ein Fan verpasst dem in Frankreich nicht gerade beliebten Merckx einen Leberhaken, der "Kannibale" verfehlt Etappen- und Tourerfolg © Imago

14. Juli 1999: Die Mutter aller Fan-Aussetzer: Auf der 10. Tour-Etappe stürmt Telekom-Profi Giuseppe Guerini in Führung liegend dem Ziel im legendären L'Alpe d'Huez entgegen, die Zuschauer bilden nur eine schmale Gasse. Plötzlich steht ein Hobby-Fotograf auf dem Mittelstreifen, rammt Guerini vom Rad © Getty Images

21. Juli 2003: Auf der schweren Pyrenäen-Etappe hinauf nach Luz-Ardiden belauern sich die Favoriten Lance Armstrong, Jan Ullrich und Iban Mayo. Als Armstrong gerade das Tempo verschärft, bleibt er mit dem Lenker in der Schnur eines gelben Stoffsackes hängen, den ein Fan zu weit in die Straße hält. Armstrong stürzt, Mayo fällt über ihn, Ullrich kann ausweichen © Getty Images

2. Juli 2006: Im Ziel der 1. Etappe in Straßburg bricht der Norweger Thor Hushovd zusammen, Blut aus einer klaffenden Wunde am rechten Oberarm färbt sein Gelbes Trikot dunkelrot. Hushovd hatte im Zielsprint eine grüne Papp-Winkehand gestreift, die ein Sponsor tausendfach verteilt hatte © Getty Images

14. Juli 2007: T-Mobile-Profi Marcus Burghardt kommt auf der 7. Etappe nach Le Grand-Bornand buchstäblich auf den Hund: Ein 30 kg schwerer Golden Retriever überquert seelenruhig die Fahrbahn, läuft Burghardt vor das Vorderrad. Am Rad entsteht Sachschaden, der Vierbeiner und der gestürzte Fahrer kommen mit dem Schrecken davon © Getty Images

13. Juli 2012: Auch bei der Tour macht sich die Unart breit, am Streckenrand Bengalische Feuer zu zünden. Der Gesamtführende Bradley Wiggins wird auf der zwölften Etappe schmerzhaft am Arm getroffen - das Feld bewirft die Verursacher mit Trinkflaschen © Getty Images

15. Juli 2012: Unbekannte Wirrköpfe verteilen kurz vor der Bergwertung an der Mur de Peguere in den Pyrenäen Reißnägel auf der Strecke. Cadel Evans und 29 weiteren Fahrern platzen die Reifen, der Kroate Robert Kiserlovski bricht sich das Schlüsselbein © Getty Images

Einige Zuschauer geben Cavendish die Schuld an dem Vorfall, bei dem Veelers zu Fall kommt und reagieren erbost. "Sie haben ihn erst beschimpft, und dann hat irgendein Idiot einen Becher mit Urin nach ihm geworfen", sagt Quick-Step-Teamchef Patrick Lefevere © Getty Images