FC Schalke 04 plant mit David Wagner die Zukunft - warum das ein Fehler ist

Jochen Schneider, zuständiger Sportvorstand bei den Königsblauen, geht in der größten Krise - der Verein ist mittlerweile seit 15 Bundesliga-Spielen ohne Sieg - den für Schalke erst recht ungewöhnlichen Weg: Er stellt sich "zu 100 Prozent" hinter seinen Trainer und will auch langfristig weiter mit David Wagner zusammenarbeiten.

So mutig diese Haltung ist und so wichtig es vor allem auch ist, nach eigenen Überzeugungen statt branchenüblichen Haltungen und Vorgehensweisen zu handeln - so sehr befürchte ich im Fall Schalke, dass es falsch ist.