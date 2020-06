3. Liga: Preußen Münster legt beim DFB Einspruch gegen Spielwertung ein

Die Highlights der 3. Liga am Montag ab 23.30 Uhr in Bundesliga Pur im TV auf SPORT1

Zuvor hatte Münster bereits am 5. Juni Klage gegen die Wertung des Spiels gegen Bayern München II (2:3) und gegen die 0:1-Niederlage beim Chemnitzer FC am 16. Juni eingereicht.

Erster Einspruch wurde abgelehnt

Der Verein hatte sich lange gegen die Fortsetzung des Spielbetriebs in der 3. Liga gewehrt, die Auflagen des DFB-Hygienekonzepts seien "in der kurzen Zeit" nicht zu erfüllen. Am 22. Mai teilte der Verein mit, dass man sich dem "Willen des DFB leider beugen und den Spielbetrieb wieder aufnehmen" müsse.