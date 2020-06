Eishockey-WM 2021 wegen Corona um zwei Wochen nach hinten verlegt

Die Eishockey-WM im kommenden Jahr in Lettland und Weißrussland wird aufgrund der Coronakrise verlegt. Auch die Olympia-Qualifikation der Damen ist betroffen.

Wie der Weltverband IIHF am Montag bestätigte, findet das Turnier nun vom 21. Mai bis 6. Juni 2021 statt. Die IIHF will mit der Verschiebung allen nationalen Ligen und auch den Nationalmannschaften in der Coronakrise mehr zeitlichen Spielraum geben.