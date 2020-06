FC Liverpool sorgt für TV-Rekord! 0:0 bei FC Everton toppt Manchester-Derby

Keine Tore, keine Fans im Stadion - und doch ein Zuschauerrekord: Das Derby zwischen dem FC Everton und dem FC Liverpool hat für eine imposante historische TV-Bestmarke in der Premier League gesorgt.

Wie Sky Sports am Montag bestätigte, schalteten in der Spitze 5,5 Millionen Fans beim 0:0 im Merseyside-Derby ein. Das waren satte 1,2 Millionen mehr als beim bisher meistgesehenen Spiel.

Den bisherigen Rekord hatte das Duell zwischen Manchester City und Manchester United in der Saison 2011/12 gehalten. Damals bekamen die bis zu 4,3 Millionen Zuschauer mit Vincent Kompanys Siegtreffer für die Citizens zumindest ein Tor zu sehen.

Alter TV-Rekord gleich zwei Mal übertroffen

Bereits die bei der BBC übertragene Partie zwischen Crystal Palace und dem AFC Bournemouth hatte am Samstagabend den alten Fernsehrekord geknackt: 3,9 Millionen Zuschauer schalteten am TV ein, weitere 600.000 schauten via BBC iPlayer.