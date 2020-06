DFL vergibt TV-Rechte für Bundesliga an Sky und DAZN

Bundesliga live im Free-TV

Schon vor der Vergabe der Medienrechte am deutschen Profifußball war klar, dass es ab der Saison 2021/22 Änderungen beim Spielplan geben wird. Statt der fünf Bundesliga-Partien am Sonntag um 13.30 Uhr und der fünf Begegnungen am Montag um 20.30 Uhr werden zehn Spiele am Sonntagabend um 19.30 Uhr stattfinden. Das zweite Sonntagsspiel wird um 17.30 Uhr statt um 18.00 Uhr angepfiffen.