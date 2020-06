HSV vor Nicht-Aufstieg: Hunke schießt gegen Investor Kühne

Nach der Niederlage in Heidenheim scheint der Hamburger SV erneut den Aufstieg in die Bundesliga zu verpassen. Bei SPORT1 reden zwei Ex-Bosse Klartext.

Nach dem verpassten direkten Wiederaufstieg des Hamburger SV in der vergangenen Saison war das Ziel für diese Spielzeit klar. Die Rückkehr in die Bundesliga sollte es jetzt bitte sein. Ohne Wenn und Aber.

"Das Chaos beim HSV beobachte ich schon lange. Nach wie vor bin ich natürlich traurig darüber, was in dieser tollen Stadt aus dem Klub mit seiner 125 Jahre langen Geschichte geworden ist", sagt der frühere Präsident Jürgen Hunke (November 1990 bis Oktober 1993) im Gespräch mit SPORT1 . "Ich habe es aber so kommen sehen. Selbst in der Relegation würde es der HSV nicht schaffen."

Bruchhagen: Alle werden scheitern"

Er wurde damals geholt, weil der Abstieg drohte. Dann lotste er Markus Gisdol zum HSV, verlor mit ihm in der Rückrunde kein Spiel mehr und am Ende konnte der Klassenerhalt gefeiert werden.

Hunke: "Jetzt muss Kühne endlich liefern"

"Er hat Geld, aber kein Format. Das habe ich vom ersten Tag gedacht. Ich will Kühne gar nichts Böses, aber er muss jetzt endlich liefern, den Verein entschulden und nicht immer nur nachts per Mail Befehle raus geben und fordern, wer entlassen werden soll", schimpft Hunke.

Hunke: "Der HSV wird nie mehr gesund"

Hunke lobt den Gegner vom Sonntag. "In Heidenheim haben sie seit 18 Jahren einen Trainer, in der Zeit hatte der HSV zwölf.

Die Kritik an Kühne gibt es schon länger, doch jetzt hat Hunke genug. "Der HSV wird nie mehr gesund, weil er abhängig ist von ihm. Er macht, was er will, obwohl er nur Minderheitsgesellschafter ist. In der Wirtschaft wäre so was gar nicht möglich."