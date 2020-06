Tennis-Star Novak Djokovic blamiert sich mit Adria Tour und Corona-Fällen

Nach Grigor Dimitrov wurde in Borna Coric der nächste Teilnehmer positiv auf Covid-19 getestet . Am Montagabend folgte mit dem Serben Viktor Troicki Fall Nummer drei. Das Event im kroatischen Zadar und vor allem in Belgrad hatte inmitten der globalen Coronapandemie mit tausenden Zuschauern und ohne jegliche Schutzmaßnahmen stattgefunden.

Die Spieler umarmten sich, feierten sogar zusammen in der Disko und posteten fröhlich Bilder auf Instagram - auch die deutsche Nummer eins Alexander Zverev, der im Gegensatz zu den Kollegen ohne Corona-Infektion davonkam .

Djokovic in der Kritik - Kyrgios: "idiotisch"

In Serbien gelten nicht so strenge Beschränkungen wie in anderen Teilen der Welt, aber das Maß an Ignoranz einer globalen Krise sorgte von Anfang an für massive Kritik.

"Beim Turnier in Belgrad waren Tausende Zuschauer dabei. Außerdem haben unter anderem Zverev, Thiem und Djokovic in der Disko gefeiert, als ob nichts wäre. Ich war total überrascht und schockiert, als ich das Video gesehen habe", sagte beispielsweise Ex-Profi Nicolas Kiefer bei Focus Online .

"Wie soll ich einem Jugendlichen erklären, dass er Abstand halten und sich die Hände waschen soll, wenn Djokovic Ringelpiez mit Anfassen spielt? Das ist ein katastrophales Bild", urteilte auch Dirk Hordorff, Vizepräsident im Deutschen Tennis Bund (DTB), beim SID hart: "Wenn es kaum Regeln gibt und alles stolz per Video gezeigt wird, dann macht mich das fassungslos."

Fitnesstrainer positiv

Inzwischen berichten kroatische Medien, dass Djokovics Fitnesstrainer Marko Paniki positiv getestet wurde, Djokovic aber Kroatien in Richtung Belgrad verließ, weil er keine Symptome habe – wie Dimitrov und Coric übrigens auch.

Es ist angerichtet! Im Halbfinale der Australian Open treffen die beiden Superstars Roger Federer und Novak Djokovic aufeinander (Do., ab 09.30 Uhr im LIVETICKER). Abgesehen davon, dass es um den Einzug in das Finale geht, ist das Spiel etwas Besonderes © Getty Images

Die Tennisgrößen der vergangenen Jahre treffen in Melbourne zum 50. Mal aufeinander. Im Head-to-Head führt Djokovic mit 26:23. SPORT1 zeigt die besten Duelle des Klassikers © SPORT1-Montage: Getty Images

1. RUNDE MONTE CARLO 2006: Beim Masters Turnier in Monte Carlo kommt es 2006 zum ersten Aufeinandertreffen. Der damals 24 Jahre alte Federer gewinnt das Erstrunden-Match, muss aber gegen den erst 18-Jährigen Djokovic einen Satz abgeben. Das 6:3, 2:6 und 6:3 ist der Beginn eines der faszinierendsten Duelle im Tennis-Sport aller Zeiten © Getty Images

FINALE MONTREAL 2007: Ein Jahr später gelingt Djokovic beim Masters Turnier in Montreal im Finale sein erster Erfolg gegen Federer - und das im bereits fünften Aufeinandertreffen der beiden 2007. Gleichzeitig ist der 7:6, 2:6, 7:6-Sieg der bis dato größte Erfolg des Serben © Getty Images

FINALE US OPEN 2007: Bei den US Open 2007 stehen sich Federer und Djokovic erstmals in einem Grand-Slam-Finale gegenüber. Der Schweizer gewinnt in drei Sätzen © Getty Images

Das Spiel ist allerdings knapper, als es das bloße Ergebnis vermuten lässt. Satz eins und zwei entscheidet Federer erst im Tie-Break für sich. Der damals 20 Jahre alte Djokovic vergibt alleine im 1. Durchgang fünf Satzbälle © Getty Images

Im 2. Satz verpasst der Serbe zwei weitere Male die Entscheidung. Im dritten Satz macht Federer mit 6:4 dann alles klar © Getty Images

HALBFINALE US OPEN 2009: Roger Federer hat die Chance, wie schon 2006 und 2007 in sämtliche Endspiele von Grand-Slam-Turnieren einzuziehen. © Getty Images

Im Halbfinale trifft er auf Djokovic und nutzt das Match zu einer Demonstration seiner großen Stärke. Beim 7:6, 7:5 und 7:5 ist er in den entscheidenden Momenten immer da und zieht im dritten Jahr in alle Grand-Slam-Endspiele ein - Rekord! © Getty Images

HALBFINALE FRENCH OPEN 2011: Eines der besten Sandplatz-Matches aller Zeiten. Djokovic kommt mit der Hammer-Serie von 43 Siegen am Stück ins Halbfinale. Die letzte Niederlage vor dem Duell im Juni? Ende November im ATP-Tour-Finale in London gegen Federer © Getty Images

Ein Maestro in Weltklasseform stoppt Djokovic erneut, gewinnt mit 7:6, 6:3, 3:6, 7:6., obwohl auch der Djoker grandiose Schläge zeigt. Ein kleiner Trost: Djokovic wird trotz Halbfinale-Aus neue Nummer 1 der Weltrangliste und stürzt Rafael Nadal vom Thron © Getty Images

HALBFINALE US OPEN 2011: Im Arthur-Ashe-Stadium - der größten Tennisarena der Welt kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen der beiden Tennis-Magier © Getty Images

Diesmal hat der Serbe die Nase vorn - und das nach einer unglaublichen Aufholjagd. Die ersten beiden Sätze holt sich Federer. Dann aber dreht Djokovic auf, gewinnt die drei folgenden Durchgänge - und kann nach 3:51 Minuten seinen 6:7, 4:6, 6:3, 6:2, 7:5-Sieg bejubeln © Getty Images

FINALE WIMBLEDON 2014: Im ersten gemeinsamen Finale mit seinem Coach Boris Becker krönt sich Djokovic zum zweiten Mal zum Wimbledon-Sieger - und fügt Federer eine schmerzhafte Niederlage zu. Es ist erst dessen zweite Pleite in einem Wimbledon-Endspiel © Getty Images

Sieben Jahre nach dem ersten Duell in einem Grand-Slam-Finale triumphiert Djokovic mit 6:7, 6:4, 7:6, 5:7, 6:4 - erstmals schlägt der Serbe den großen Widersacher auf der größten Bühne. Knapp vier Stunden liefern sich die Superstars ein Duell der Extraklasse © Getty Images

FINALE WIMBLEDON 2015: Im zweiten Wimbledon-Endspiel in Folge zwischen den beiden Rivalen muss sich erneut Roger Federer geschlagen geben. Der "Maestro" beginnt stark, lässt im ersten Durchgang aber Satzbälle ungenutzt.. © Getty Images

Djokovic rettet sich in den Tiebreak und holt sich den ersten Satz. Den zweiten Durchgang kann Federer zwar gewinnen, in der Folge ist "Nole" aber zu stark - und gewinnt am Ende mit 7:6, 6:7, 6:4 und 6:3 © Getty Images

FINALE US OPEN 2015: Im Finale von New York kann sich Federer nach verlorenem ersten Satz steigern und holt sich Durchgang Nummer zwei. Im dritten Satz ist Federer am Drücker, vergibt aber zahlreiche Breakchancen © Getty Images

Auf der Gegenseite kann Djokovic gleich seine erste Breakmöglichkeit nutzen und sich den Durchgang sichern. In einer hochdramatischen Partie gewinnt der Serbe nach 3:20 Stunden mit 6:4, 5:7, 6:4, 6:4 © Getty Images

FINALE WIMBLEDON 2019: Das beste, spektakulärste und spannendste Spiel zwischen den beiden Ausnahmekönnern! An diesem 14. Juli 2019 wird Tennis-Geschichte geschrieben © Getty Images

Das Match an der legendären Church Road in London wogt hin und her. Djokovic gewinnt von den ersten drei Sätzen zwei - allerdings jweils nur im Tiebreak. Federer schlägt im vierten Satz zurück © Getty Images