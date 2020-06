FC Bayern: Was Guardiola Alaba und Kimmich prophezeite

Hansi Flick gehört nicht zu denjenigen, die genervt sind, wenn sie an Pep Guardiola erinnert werden. Im Gegenteil.

Der Katalane, Coach des FC Bayern München zwischen 2013 und 2016, sei für ihn "der beste Trainer", sagte Flick im Februar auf SPORT1 -Nachfrage: "Ich habe ihn hier kennen und schätzen gelernt in München in meiner Zeit beim DFB. Er ist ein Ausnahmetrainer. Die Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt, ist für viele Inspiration."

Guardiola sah Alabas Potenzial als Innenverteidiger

Aufgrund mehrerer Verletzungsfälle in der Abwehr (Holger Badstuber, Javi Martínez, Medhi Benatia) hatte Guardiola den Österreicher damals für längere Zeit von links nach innen gezogen - wo er sich auch schon bewährte. Von Alabas Flexibilität war Guardiola so angetan, dass er ihn zu "unserem Gott" erhob, was selbst für seine Verhältnisse ein gigantisches Kompliment war.