Alessandro Zanardi: Arzt macht nach Unfall leise Hoffnung

Nun äußerte sich Doktor Sabino Scolletta, Leiter der Notfallabteilung der Poliklinik Santa Maria in Italien, zum Zustand des 53-Jährigen - und macht Hoffnung: "Während der kommenden Tage werden wir damit beginnen, die Narkose abzusetzen, um das neurologische Bild zu evaluieren. Der allgemeine Zustand ist stabil und wir sind sehr zufrieden damit, wie sich das klinische Bild entwickelt. Das gibt uns große Zuversicht", sagte der Arzt in einem Pressestatement.

"Er hat das bereits bewiesen"

Worauf der Doktor anspielt: Zanardi blickt nicht zum ersten Mal in seinem Leben dem Tod ins Auge. In seiner Motorsport-Karriere befand sich der ehemalige Formel-1-Fahrer nach zwei schweren Unfällen schon einmal in einem kritischen Zustand. Nach einem Unfall in der Champ-Car-Serie auf dem Lausitzring verlor er beide Beine. 2012 und 2016 holte er insgesamt viermal paralympisches Gold im Handbike.