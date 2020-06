PGA-Tour: Bernhard Langer mit Tour-Rekord - Webb Simpson gewinnt

Golf-Legende Bernhard Langer spielt in hohem Sportler-Alter noch einmal groß auf © Getty Images

Der 62-Jährige Bernhard Langer mischt beim PGA-Event in South Carolina mit den besten der Welt mit. Am Ende lässt er einen mehrmaligen Major-Sieger hinter sich.

Der in Florida lebende Schwabe blieb acht Schläge unter Par. Den Sieg beim ersten PGA-Turnier nach der Corona-Pause sicherte sich der US-Amerikaner Webb Simpson (-22) vor dem Mexikaner Abraham Ancer (-21). Sein Landsmann Daniel Berger und der Spanier Sergio Garcia (beide -20) wurden gemeinsame Dritte.

Im November 2018 schockten diese Bilder Ski-Fans auf der ganzen Welt: Thomas Dreßen, deutscher Abfahrer, landet beim Speedrennen in Beaver Creek in den Fangnetzen - u.a. eine schwere Knieverletzung und das Saisonaus sind die Folge © Getty Images

Genau ein Jahr später das Comeback: Bei der Abfahrt in Lake Louise feiert der Kitzbühel-Sieger von 2018 sein Comeback © Getty Images

Und was für eins! Der Deutsche brennt die schnellste Zeit in den Schnee. Das Traum-Comeback ist perfekt. Wo sich andere nach derart schweren Verletzungen Rennen für Rennen wieder nach vorne kämpfen müssen, gewinnt Dreßen zwei Hundertstel vor Dominik Paris © Getty Images

Die Rückkehr von Dreßen ist in jedem Fall märchenhaft. Doch für die besten 20 reicht es nicht © Getty Images

SPORT1 zeigt die Top 20 der größten Comebacks der Sport-Geschichte © SPORT1-Montage: Getty Images/Imago

RANG 20 - JANNE AHONEN (Skispringen): Der Rekordsieger der Vierschanzentournee sprang 15 Jahre an der Weltspitze mit, kam nach einem Jahr Pause und Alkoholproblemen 2009 wieder zurück und wurde Tournee-Zweiter und Olympia-Vierter 2010. Zwei weitere Comebacks verliefen nicht mehr so erfolgreich © Getty Images

RANG 19 - HERMANN MAIER (Ski Alpin): Nach zweimal Olympia-Gold und zwei WM-Titeln zog sich der Ski-Megastar 2001 bei einem Motorradunfall unter anderem einen offenen Unterschenkelbruch zu - leicht hätte es auch zu einer Beinamputation kommen können © Getty Images

Doch schon Anfang 2003 kam er mit einem Sieg im Super-G von Kitzbühel zurück. Es folgten noch ein WM-Titel und zwei olympische Medaillen 2006 © Getty Images

RANG 18 - TED WILLIAMS (Baseball, MLB): Der legendäre Schlagmann der Boston Red Sox diente in den Jahren 1943 bis 1945 im Zweiten Weltkrieg, 1946 wurde er sofort MVP. Setzte 1952 und 1953 wieder aus - diesmal wegen des Korea-Krieges. Danach spielte Williams noch weitere sieben Jahre © Getty Images

RANG 17 - JENNIFER CAPRIATI (Tennis): Mit 13 erreichte sie ein WTA-Hauptfeld, mit 14 stand sie in den Top Ten, mit 15 schaffte sie das Halbfinale in Wimbledon: Capriati war das Tennis-Wunderkind der Neunziger © Getty Images

Auf den frühen Aufstieg folgte dann aber auch ein früher Absturz: 1994/95 zog sie sich zwischenzeitlich von der Tour zurück, wurde zweimal verhaftet (Ladendiebstahl und Marihuana-Besitz), litt an einem Burnout und Selbstmordgedanken © Getty Images

Capriati kam zurück, 1998 gewann sie ihr erstes Grand-Slam-Match seit fünf Jahren. 2001 gelang dem einstigen Wunderkind mit Siegen bei Australian und French Open der Sprung an die Nummer eins der Weltrangliste. Nach der Karriere litt sie wieder an persönlichen Problemen © Getty Images

RANG 16 - ALEX ZANARDI (Motorsport): In den USA feierte der Italiener in der Champ-Car-Serie in den 90er-Jahren seine größten Erfolge. 2001 musste er nach einem schweren Crash auf dem Lausitzring siebenmal wiederbelebt werden... © Getty Images

Und verlor beide Beine. Aber er kehrte zurück. 2006 absolvierte er sogar eine Formel-1-Testfahrt in einem umgebauten Rennwagen. Später gewann er als Handbike-Fahrer bei den Paralympics vier Goldmedaillen © Getty Images

RANG 15 - DOUG FLUTIE (Football, NFL): Trotz einer großen College-Karriere wurde Flutie wegen seiner geringen Körpergröße (1,75) erst in der elften Draft-Runde 1985 ausgewählt. Nach vier erfolglosen Jahren wechselte Flutie in die kanadische Liga und wurde dort zum Star © Getty Images

1998 bekam Flutie bei den Buffalo Bills eine Chance. Nach einem Comeback-Sieg wurde er Starter und der kleinste Pro-Bowl-Quarterback der NFL-Historie © Getty Images

RANG 14 - KRISTIN ARMSTRONG (Radsport): Die Olympiasiegerin im Zeitfahren von 2008 trat ein Jahr später als Weltmeisterin ab, um eine Familie zu gründen. Kurz nach der Geburt ihres Sohnes kündigte sie ihr Comeback an und wiederholte 2012 ihren Olympiasieg © Getty Images

Danach beendete sie ihre Karriere - kehrte 2015 ein weiteres Mal zurück und schaffte tatsächlich in Rio den olympischen Zeitfahr-Hattrick. Mit 43 Jahren! © Getty Images

RANG 13 - STILIAN PETROV (Fußball): Stellvertretend für einige Profis, die nach einer Krebserkrankung zurückkehrten: Bei Celtic Glasgow und Aston Villa hatte Bulgariens Rekordnationalspieler seine beste Zeit, ehe 2012 bei ihm Leukämie diagnostiziert wurde. Besiegte den Krebs, kam in der Vorbereitung 2016 noch einmal zu Villa zurück © Getty Images

RANG 12 - DANIEL ENGELBRECHT (Fußball): Der Drittliga-Profi von den Stuttgarter Kickers brach 2013 im Spiel gegen Erfurt zusammen und erlitt auf dem Spielfeld einen Herzstillstand © Getty Images

Nach vier Operationen gab er im November 2014 mit einem Defibrillator in der Brust sein Comeback - ein Novum im deutschen Fußball. Im Oktober 2017 beendete er nach erneuten Herzproblemen seine Karriere © Getty Images

RANG 11 - KAROL BIELECKI (Handball): Der polnische Nationalspieler war schon früh für seinen rechten Hammerwurf gefürchtet. Bei einem Länderspiel 2010 in Kroatien verletzte ihn ein Gegenspieler am linken Auge - trotz zweier Operationen konnte das Augenlicht nicht gerettet werden © Getty Images

Bielecki gab jedoch nicht auf, nur rund fünf Monate später kam er für die Rhein-Neckar Löwen zurück und erzielte 11 Treffer. Inzwischen ist er Champions-League-Sieger und wurde 2016 Torschützenkönig bei Olympia © Getty Images

RANG 10 - MARIO LEMIEUX (Eishockey, NHL): Nachdem ihn die Pittsburgh Penguins 1984 an Nummer eins auswählten, galt Lemieux als der Rivale für den großen Wayne Gretzky. Wegen Verletzungsproblemen verpasste er jedoch in seiner Karriere mehr als 500 Spiele © Getty Images

Im Januar 1993 war er auf Kurs, Gretzkys Rekorde für Tore (92) und Punkte (215) in einer Saison zu attackieren, als er seine Krebs-Diagnose bekannt gab. Am Tag seiner letzten Bestrahlung kehrte er auf das Eis zurück und erzielte gegen Erzrivale Philadelphia ein Tor © Getty Images

Mit ihm gewannen die Penguins 17 Spiele in Folge (NHL-Rekord). 1997 musste er verletzungsbedingt aufhören, kehrte 44 Monate später mit einem Tor und zwei Vorlagen in einem Spiel zurück, spielte weitere fünf Jahre und wurde 2002 Olympiasieger © Getty Images

RANG 9 - RONALDO (Fußball): Das "Phänomen" war einer der besten Stürmer der Welt. Im November 1999 zog sich der damals 23-Jährige eine schwere Knieverletzung zu © Getty Images

Nach einem misslungen Kurz-Comeback und 17 Monaten Rehabilitation - viele Experten sprachen vom Karriereende - stand er im September 2001 wieder auf dem Platz. Im Sommer 2002 führte er Brasilien zum 5. WM-Titel - mit zwei Toren im Finale gegen Deutschland © Getty Images

RANG 8 - FAUSTO COPPI (Radsport): Mit 20 Jahren gewann der legendäre Italiener 1940 erstmals den Giro d'Italia, 1942 stellte er einen Stundenweltrekord auf, der bis 1956 bestand. Der Zweite Weltkrieg unterbrach Coppis Karriere. In Nordafrika geriet er in britische Kriegsgefangenschaft © Getty Images

Schon 1946 fuhr er wieder Rennen - gewann sofort Mailand-Sanremo, ein Jahr später seinen 2. Giro. 1949 und 1952 sogar Giro und Tour de France. Tragisch: 1960 starb er mit nur 40 Jahren an zu spät erkannter Malaria © Getty Images

RANG 7 - PAOLO ROSSI (Fußball): Wegen seiner Verstrickung in den Manipulationsskandal um ein verschobenes Ligaspiel seines Klubs AC Perugia wurde der Stürmer (r., mit Michel Platini) für drei Jahre gesperrt © Getty Images

Gegen großen Widerstand wurde Rossis Strafe auf zwei Jahre reduziert, so dass er trotz wenig Spielpraxis mit zur WM durfte. Mit sechs Treffern wurde er Torschützenkönig und führte Italien zum WM-Titel 1982 (Finale gegen Deutschland). © Getty Images

RANG 6 - MONICA SELES (Tennis): Die Jugoslawin eroberte in den frühen 90ern die Tennis-Welt. Bei den French Open 1990 bezwang sie im Finale mit gerade einmal 16 Jahren sensationell Steffi Graf und lieferte sich in der Folge mit der Deutschen großartige Duelle um Grand Slams und die Nummer eins der Welt © Getty Images

Am 30. April 1993 dann das Drama: Seles wurde bei einem Match in Hamburg von einem psychisch gestörten Graf-Fan mit einem Messer in den Rücken gestochen © Getty Images

1995 kehrte sie auf die Tour zurück und gewann durch einen Finalsieg über Anke Huber bei den Australian Open 1996 ihren neunten und letzten Grand Slam - ihr altes Niveau erreichte sie aber nie wieder © Getty Images

RANG 5 - NIKI LAUDA (Motorsport, Formel 1): Als aktueller Weltmeister verunglückte Lauda 1976 auf dem Hockenheimring mit seinem Ferrari und erlitt schwere Verbrennungen - vor allem im Gesicht. Zwischenzeitlich lag er sogar im Koma und kämpfte um sein Leben © Getty Images

Nur 43 Tage später stieg er wieder in einen Rennwagen und wurde Vierter! Später holte der Österreicher noch zwei weitere WM-Titel © Getty Images

RANG 4 - MICHAEL JORDAN (Basketball, NBA): Der beste Basketballer aller Zeiten gewann mit den Chicago Bulls 1993 seinen dritten NBA-Titel in Folge und erklärte überraschend seinen Rücktritt - mit nur 30 Jahren. Über die Gründe wurde wild spekuliert... © Getty Images

Bis hin zum Zuvorkommen einer Sperre wegen Glücksspiels. Nach einem Ausflug zum Baseball kehrte "His Airness" zu den Bulls zurück und gewann drei weitere Titel in Folge. Den sechsten sicherte er 1998 selbst mit dem Siegtreffer © Getty Images

RANG 3 - TIGER WOODS (Golf): Das Wunderkind deklassierte die Konkurrenz regelmäßig und gewann bis 2008 14 Major-Turniere. Der Rekord von Jack Nicklaus (18) schien nur eine Frage der Zeit. Dann jedoch der Absturz: Suchtprobleme, ein öffentliches Ehe-Drama und Rücken-Operationen warfen ihn auf Rang 1199 der Welt zurück © Getty Images

Aber Woods kämpfte sich wieder ins Licht. In Atlanta gewann er im September 2018 sein erstes Turnier seit fünf Jahren - im April 2019 setzte er mit dem Sieg bei den ehrwürdigen Masters in Augusta noch einen drauf und holte endlich den Masters-Titel Nummer 15 © Getty Images

RANG 2 - EARVIN "MAGIC" JOHNSON (Basketball, NBA): Einer der besten Guards der NBA-Historie ließ 1991 mit der Nachricht über seine HIV-Infektion eine Bombe platzen © Getty Images

Zunächst kehrte er 1992 sogar in die NBA zurück, wurde MVP des All-Star Games und Teil des "Dream Teams", das in Barcelona Olympia-Gold gewann. Wegen Protesten anderer Spieler trat Magic aber erneut zurück, spielte 1996 jedoch noch 32 Mal für die Lakers. © Getty Images

RANG 1 – MUHAMMAD ALI (Boxen): Mit 22 Jahren wurde Cassius Clay 1964 Weltmeister und änderte kurz darauf seinen Namen in Muhammad Ali. Weil er 1966 aus religiösen Gründen und aus Protest gegen den Vietnam-Krieg den Wehrdienst verweigerte, verlor er seine Boxlizenz und durfte fast vier Jahre nicht mehr in den Ring © Getty Images

