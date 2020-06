FC Bayern München verliert Partner in den USA wegen Insolvenz

Der FC Bayern München muss sich in den USA einen neuen Kooperationspartner suchen. Der Mutterkonzern einer Fußball-Akademie muss Insolvenz anmelden.

Die Bayern hatten ihre Bemühungen, auf dem lukrativen US-Markt Fuß zu fassen, in den vergangenen Jahren intensiviert. Grundstein ihres Engagements war die Eröffnung eines Büros in New York 2014. Die Zusammenarbeit mit GPS war 2017 erneuert und danach über die Präsenz von Münchner Jugendtrainern vor Ort ausgebaut worden.