Serie A: Atalanta Bergamo feiert Re-Start mit bewegender Schweigeminute

Die Stadt in Norditalien war eine der zentralen Orte der Pandemie, tausende Menschen verloren ihr Leben.

Gosens mit Assist, Zapata mit Doppelpack

Die Begegnung war bereits vor der eigentlichen Spielpause in Italiens Eliteliga der Coronakrise zum Opfer gefallen. Für viele Menschen in der Region sollte der Re-Start ein kleines Stück Normalität in ihr Leben zurückbringen - und die Spieler von Atalanta taten ihnen mit einem 4:1-Sieg den Gefallen.