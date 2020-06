Adria Tour: Grigor Dimitrov positiv auf Corona getestet - Ärger für Djokovic?

Der Bulgare nahm sowohl vom 12. - 14. Juni als auch in dieser Woche an der wegen der laschen Hygienebestimmungen umstrittenen Adria Tour teil, bei der sowohl Zuschauer als auch Spieler engen Kontakt miteinander hatten und einige Profis rund um Initiator Novak Djokovic sogar eine wilde Party feierten.

Die Veranstalter der Adria Tour, an der auch Alexander Zverev teilnimmt , reagierten zügig auf die Nachricht und sagten das Finale auf der zweiten Station in Zadar zwischen Djokovic und Andrey Rublev ab. Ob die Tour nach dem Vorfall überhaupt fortgesetzt werden wird, ist fraglich.

Dimitrov umarmt Tennis-Mitspieler

Djokovic unterzieht sich Test

Die Absage des Endspiels sei die "bestmögliche Entscheidung" gewesen, wurde der frühere Wimbledonsieger Goran Ivanisevic, Turnierdirektor in Zadar, in kroatischen Medien zitiert.

Dimitrov spielt sichtlich erschöpft

Noch am Samstag spielte Dimitrov sichtlich erschöpft in Zadar gegen Lokalmatador Borna Coric und verlor klar mit 1:4, 1:4.

US Open und French Open sind geplant

Schließlich erklärten sie kürzlich, den Grand Slam in New York trotz der weitaus schlimmeren Lage in den USA als in Europa stattfinden zu lassen.