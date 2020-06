Hamburger SV: Last-Minute-Versagen im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga

Der Hamburger SV verspielt erneut in der Nachspielzeit wichtige Punkte © Getty Images

Der Hamburger SV verspielt im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga erneut wichtige Punkte in der Nachspielzeit. Hecking ist ratlos, mentale Gründe sieht er aber nicht.

Als Konstantin Kerschbaumer in der 95. Minute zur Führung zum 2:1-Siegtreffer für den 1. FC Heidenheim einschoss , dürfte Dieter Hecking genau dieser Gedanke gekommen sein. Denn nicht zum ersten Mal in dieser Saison verspielte der Hamburger SV zum Ende eines Spiels hin wichtige Punkte.

"Gerade nach Corona hatten wir vier Spiele, in denen wir in der Nachspielzeit die Punkte liegenlassen. Wir hätten eigentlich schon längst durch sein müssen", rechnete Hecking nach dem erneuten Last-Minute-Schock seiner Mannschaft bei Sky vor. ( Spielplan und Ergebnisse )

Hecking: "Schlecht verteidigt"

Gegen Holstein Kiel und die SpVgg Greuther Fürth kassierten die Hamburger in der Nachspielzeit den Ausgleich, gegen den VfB Stuttgart besiegelte ein Treffer in letzter Sekunde die Niederlage der Hanseaten. Ohne die angesprochenen Patzer hätte der HSV also sechs Zähler mehr und wäre bereits sicher aufgestiegen.