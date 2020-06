Premier League: FC Liverpool um Jürgen Klopp nur remis - FC Chelsea siegt

"Er will nicht": Guardiola klärt über Sanés Zukunft auf

Liverpool hofft auf Burnley-Schützenhilfe

Sollte Manchester City als letzter verbliebener Kontrahent am Montag seine Partie gegen den FC Burnley verlieren, könnte Liverpool am Mittwoch mit einem Sieg gegen Crystal Palace an der heimischen Anfield Road doch schon die 19. Meisterschaft unter Dach und Fach gebracht werden.