PSG: Warum Talente wie Kouassi die Flucht zum FC Bayern ergreifen

Als Frankreich 2018 die Weltmeisterschaft in Russland gewann, kam ein Drittel der Mannschaft aus der französischen Metropole: Paul Pogba, Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe, Alphonse Aréola, N'Golo Kanté, Benjamin Mendy, Steven N'Zonzi und Blaise Matuidi. Sie alle sind in oder nahe Paris aufgewachsen.

"Es gibt keine Identifikationsfigur"

PSG-Trauma durch Comans Abgang

FC Bayern baut auf aufgewerteten Campus

Der Unterschied zu den Parisern lag in den vergangenen Jahren allerdings darin, dass in München kaum Top-Talente ausgebildet wurden. Erst seit dieser Saison wurde der Bayern-Campus so aufgewertet, dass in den kommenden Jahren ein entsprechender Ertrag erwartet wird.