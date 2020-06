Premier League: Manchester City - FC Burnley LIVE im TV, Stream, Ticker

Manchester City startete mit einem Sieg gegen den FC Arsenal in den Restart der Premier League © Getty Images

In der Premier League geht es für Manchester City nach dem Restart Schlag auf Schlag weiter. Gegen Burnley peilt das Team um Guardiola einen Pflichtsieg an.

Nachdem Manchester City sich am vergangenen Mittwoch mit einem 3:0-Sieg gegen Arsenal erfolgreich aus der Corona-Pause zurückgemeldet hat, empfangen die Skyblues am Montagabend den FC Burnley ( Premier League: Manchester City - FC Burnley ab 21 Uhr im LIVETICKER ).

City liegt aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz, hat aber stolze 23 Punkte Abstand auf den FC Liverpool. Die Meisterschaft ist in dieser Saison also trotz des Liverpool-Patzers am Sonntag kein Thema mehr für City. (SERVICE: Die Tabelle der Premier League)