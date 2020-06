NHL: Restart offenbar am 30. Juli - 24 Teams in erweiterten Playoffs

Die NHL soll einen Restart-Termin für die wegen der Coronakrise unterbrochene Saison haben. An zwei Spielorten wird dann in Playoffs der Meister ermittelt.

Die im März wegen der Coronakrise unterbrochene Saison in der NHL soll am 30. Juli fortgesetzt werden.

Dies berichtet die New York Post .

Demnach sollen an zwei Spielorten ("Hub Cities"), die in der kommenden Woche veröffentlicht werden sollen, 24 Teams in erweiterten Playoffs den Meister ermitteln.