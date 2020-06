Frauen-Bundesliga: Bayern München gegen Wolfsburg endet torlos

In einer umkämpften Partie trennten sich die beiden Teams torlos © Getty Images

Meister VfL Wolfsburg hat am vorletzten Spieltag in der Frauen-Bundesliga keinen weiteren Sieg einfahren können. Die "Wölfinnen" trennten sich vom FC Bayern mit 0:0. Während für den VfL der vierte Titel in Folge bereits sicher ist, müssen die Münchnerinnen weiter um die Champions League kämpfen.