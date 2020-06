Oliver Bierhoff kommentiert im Doppelpass die Lage von Werder Bremen und Kohfeldt

Oliver Bierhoff sieht die Chancen für Werder Bremen nach der 1:3-Niederlage in Mainz im Abstiegskampf der Bundesliga skeptisch.

Im CHECK24 Doppelpass auf SPORT1 lobte der DFB-Direktor zwar die Kontinuität in der Führung der Hanseaten. "Sie erkennen jetzt aber auch, dass in manchen Punkten die Qualität und Leistung nicht da war. Man hat nie das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft so wirklich den Dreh im Abstiegskampf rausbekommen hat", sagte Bierhoff.