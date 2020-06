Timo Werner: Berater Karlheinz Förster erklärt Wechsel von RB Leipzig zu Chelsea

Timo Werner bestritt am Samstag gegen Borussia Dortmund sein letztes Heimspiel für RB © Getty Images

Dass Timo Werner nach seinem Wechsel zu Chelsea nicht mehr für RB Leipzig in der Champions League spielt, sorgt für Irritationen. Nun klärt sein Berater bei SPORT1 auf.

Insbesondere die Tatsache, dass der Stürmer nicht mehr für RB Leipzig bei der Finalrunde der Champions League im August antreten wird, sorgte in manchen Teilen der Branche für Unverständnis.

Nun erklärt sein Berater die Hintergründe und reagiert damit auch auf Kritik am Nationalspieler. "Was mich ärgert ist, dass Timo jetzt in eine Ecke gestellt und als schlechter Sportsmann dargestellt wird, der seine Teamkollegen im Stich lässt", sagt Karlheinz Förster bei SPORT1.