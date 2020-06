Lewis Hamilton protestiert in London gegen Rassismus und gründet Kommission

Zudem hat der Formel-1-Superstar verlautbaren lassen, dass er Schwarzen den Einstieg in die Formel 1 mit der Gründung einer Kommission erleichtern will.

Er verfolge damit das Ziel, die Königsklasse "so vielfältig zu machen wie die komplexe und multikulturelle Welt, in der wir leben", schrieb der sechsmalige Champion in einem Beitrag in der Sunday Times : "Ich hoffe, dass die Hamilton-Kommission echte, greifbare und messbare Veränderungen ermöglicht."

Durch die Partnerschaft mit der Forschungseinrichtung will der 35-Jährige, der sich zuletzt mehrmals emotional in der Rassismus-Debatte beteiligt hatte, junge Schwarze ermutigen, Wissenschaft, Technik, Ingenieurwesen oder Mathematik zu studieren. Dabei will er auch führende Politiker und Firmenchefs einspannen.

Lewis Hamilton startet in Australien seine Rekordjagd. Nach WM-Titeln kann er mit Michael Schumacher gleichziehen, andere Bestleistungen kann er sogar überflügeln. SPORT1 zeigt Hamiltons Rekorde © Getty Images

MEISTE RENNEN IN FÜHRUNG: Bei seinem Sieg in Russland 2019 führte Hamilton zum 143. Mal in der Motorsport-Königsklasse ein Rennen an und hat damit die alte Rekordmarke Schumachers (142 Rennen) überboten. Mittlerweile sind es 148 Rennen © Getty Images

MEISTE SIEGE IN EINER SAISON: Den Rekord teilen sich Michael Schumacher und Sebastian Vettel mit je 13 Siegen. Hamilton folgt mit elf Siegen in der Saison 2019 dahinter. Insgesamt gelangen ihm bereits dreimal elf Siege in einer Saison © Getty Images

MEISTE SIEGE IN FOLGE: Die bisherige Bestmarke teilen sich Alberto Ascari (1952/53) und Sebastian Vettel (2013) mit je neun Siegen in Serie © Getty Images

Anzeige

MEISTE SIEGE: Selbst dieser Rekord, der lange Zeit unerreichbar schien, ist für den 35-Jährigen mittlerweile in Reichweite. Mit 84 Siegen steht er auf Platz zwei - Vettel auf Platz drei folgt mit 53 Siegen. An der Spitze liegt (noch) Michael Schumacher (91), mit sieben Siegen mehr als Hamilton © Getty Images

MEISTE POLES IN FOLGE: Stolze acht Mal in Serie rast Ayrton Senna saisonübergreifend zwischen Jerez 1988 und Phoenix 1989 auf die Pole. Hamilton schafft 2015 sieben Poles hintereinander. Gemeinsam mit Alain Prost hält er seitdem schon mal den Rekord für die meisten Poles in Folge in einer Saison, seine insgesamt 88 Poles sind sowieso mit großem Abstand Rekord (20 vor Schumacher) © Getty Images

MEISTE WM-TITEL: Mit sechs WM-Titeln liegt Hamilton auf Platz zwei der ewigen Bestenliste - seit Austin 2019 vor der argentinischen Formel-1-Legende Juan Manuel Fangio. Der siebenmalige Champion Schumacher liegt in dieser Saison in Reichweite © Getty Images

MEISTE WM-TITEL IN FOLGE: Auch hier ist Schumacher mit fünf Triumphen in Serie das Maß der Dinge. Hamilton müsste nach seinen WM-Titeln 2017 bis 2019 also noch bis 2021 die Königsklasse gewinnen, um gleichziehen zu können © Getty Images

Anzeige

MEISTE PODESTPLATZIERUNGEN IN EINER SAISON: In dieser Kategorie teilen sich Hamilton, Vettel und Schumacher den Bestwert mit 17 Podestplatzierungen. 2019 stand er kurz vor dem alleinigen Rekord, konnte in den letzten beiden Rennen aber keine Pole mehr einfahren © Getty Images

MEISTE PODESTPLATZIERUNGEN: In 151 Rennen durfte sich Hamilton auf dem Podium bisher feiern lassen. Damit hat er Legenden wie Alain Prost (106), Fernando Alonso (97) und Ayrton Senna (80) längst überholt. Schumachers 155 Podestplatzierungen sind in der nächsten Saison in großer Gefahr © Getty Images

MEISTE GRAND-PRIX-FÜHRUNGSRUNDEN: In dieser Kategorie hinkt Hamilton noch recht weit hinter Schumacher (5111 Runden) zurück. Mit 4482 Runden liegt der Brite aber klar vor dem Drittplatzierten Vettel, der 3496 Runden lang das Feld anführte © Getty Images

MEISTE PUNKTEPLATZIERUNGEN: Als Siebter holte Schumacher beim Brasilien-GP 2012 zum 221. Mal Punkte und liegt damit noch knapp vor Hamilton. Dieser Rekord kann in diesem Jahr fallen. Bei den meisten Punkteplatzierungen in Folge hat der Brite mit 33 Rennen aber schon die Nase vorne. Dieses Kunststück gelang ihm gleich zweimal (2016-2018 und 2018-2019) © Getty Images

Anzeige

MEISTE SCHNELLSTE RENNRUNDEN: Von den aktiven Fahrern kommt nur Kimi Räikkönen mit 46 schnellsten Rennrunden in die Region von Hamilton (47). Bis auf Schumacher (77) fehlen dem Briten aber noch einige schnellste Rennrunden © Getty Images