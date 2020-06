Tennis: Alexander Zverev schlägt bei Adria-Tour Cilic, zuvor blamierte er sich

Alexander Zverev zeigt sich bei der Adria-Tour gut erholt von einer blamablen Niederlage und bezwingt in seinem zweiten Spiel in Zadar Marin Cilic.

Zverev blamiert sich gegen Außenseiter

Die vom Weltranglisten-Ersten organisierte Turnierserie war nach der ersten Phase in Belgrad in die Schlagzeilen geraten. Erstens wurde kaum Abstand gehalten und viele Zuschauer in die Arena gelassen. Zweitens haben die Profis nach dem Auftakt in einem Club der serbischen Hauptstadt ausgelassen und teilweise oben ohne gefeiert.