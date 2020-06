FC Bayern: Die Zukunftsaussichten von Musiala, Richards, Singh

Aufgrund der Ausfälle von Serge Gnabry und Ivan Perisic lief der 21-jährige Sarpreet Singh nach einem Kurzeinsatz in der Bundesliga erstmals von Beginn an auf. In der 88. Minute räumte Müller seinen Platz für Jamal Musiala, der nun mit 17 Jahren und 115 Tagen jüngster Bundesligaspieler der Bayern-Historie ist . Außerdem feierte Chris Richards (20) sein Bundesligadebüt.

Flick lobt Qualität der Bayern-Talente

Flick über Musiala und Richards: "Sind auf einem guten Weg"

"Musiala und Richards sind auf einem sehr guten Weg", sagte Flick. "Wegen ihrer Leistungen in der U23 durften sie heute in der Bundesliga reinschnuppern. Sie sind auf einem guten Weg, aber es ist noch ein weiter Weg. Es ist sehr viel Arbeit, um beim FC Bayern München zu spielen."

Der Youngster verkörpert Bayerns Philosophie im Nachwuchs, junge Talente frühzeitig in die höhere Altersklasse zu befördern. In der Hinrunde spielte er noch in Bayerns B-Jugend, wurde zu Jahresbeginn dann zur A-Jugend hochgezogen. Und nach dem Corona-bedingten Abbruch der Jugendspielklassen feierte Musiala Anfang Juni sein Debüt in der 3. Liga.