NBA: Termin für Draft-Lottery und Free Agency festgelegt

Am 31. Juli will die NBA mit 22 Teams den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Jetzt werden auch die Termine für den Draft sowie die Free Agency festgelegt.

Der NBA-Kalender nimmt weiter Formen an.

Nachdem die beste Basketball-Liga der Welt die aufgrund der Coronakrise unterbrochene Saison ab 31. Juli mit 22 Mannschaften in Disney World in Orlando/Florida fortsetzen will, wurde nun auch ein neuer Zeitplan für den Draft entworfen.