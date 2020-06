Premier League: FC Arsenal unterliegt Brighton, Leno verletzt

Bernd Leno verletzte sich bei der Pleite des FC Arsenal am Knie © Imago

Der FC Arsenal verliert in der Premier League gegen Brighton Hove and Albion. Arsenal-Keeper Bernd Leno verletzt sich bereits vor der Pause wohl schwer.

Der deutsche Nationaltorhüter Bernd Leno hat im Premier-League-Spiel des FC Arsenal bei Brighton Hove and Albion (1:2) am Samstag möglicherweise eine schwere Verletzung erlitten.

Der 28-Jährige verdrehte sich in der ersten Halbzeit nach dem Abfangen einer Flanke extrem schmerzhaft das Knie und musste vom Platz getragen werden. Anscheinend besteht Verdacht auf Kreuzbandriss. "Es sieht nicht gut aus", sagte Arsenal-Teammanager Mikel Arteta laut Mirror nach dem Spiel.

Zoff um Leno-Verletzung

Um Lenos Verletzung gab es schon auf dem Platz mächtig Zoff. Brightons Neal Maupay, dem später in der 95. Minute der Siegtreffer gelang, war bei einer Flanke hart, aber für englische Verhältnisse vertretbar in den Luftkampf mit Leno gegangen. Der Deutsche kam unglücklich auf. Noch auf der Trage lieferte er sich jedoch ein Wortgefecht mit Maupay.

Diverse Gunners legten sich in der Endphase mit Maupay an. Bei der Rudelbildung schlug unter anderem Matteo Guendouzi nach Brightons Stürmer und fasste ihm am Hals, ehe auch der Ex-Schalker Sead Kolasinac dazukam. Der Schiedsrichter trennte die Streithähne jedoch direkt.