2. Bundesliga: 33. Spieltag mit Hamburger SV, VfB Stuttgart, Heidenheim

In der 2. Bundesliga kommt es am Wochenende zum direkten Duell um die Aufstiegsplätze. Heidenheim empfängt den Hamburger SV. Stuttgart muss nach Nürnberg.

In der 2. Bundesliga geht es in die letzten beiden Spiele der Saison - und diese versprechen Spannung an beiden Enden der Tabelle . Am oberen Ende kämpfen der VfB Stuttgart, der Hamburger SV und der 1. FC Heidenheim um den noch offenen Aufstiegsplatz und die Qualifikation zur Relegation. Am unteren Ende sind es vor allem Dresden, Wiesbaden und Karlsruhe, die sich noch ernste Sorgen um den Abstieg machen müssen.

Showdown in Heidenheim

Stuttgart muss nach Nürnberg

Die Stuttgarter konnten sich am vergangenen Spieltag mit einem fulminanten Sieg über Sandhausen an den Hamburgern vorbeischieben. Die Schwaben liegen nun auf dem zweiten Tabellenplatz und haben einen Punkt Vorsprung auf den HSV. ( 2. Bundesliga, 33. Spieltag:1. FC Nürnberg - VFB Stuttgart ab 15.30 Uhr im LIVETICKER )

Mit dieser Ausgangslage haben die Stuttgarter alles in der Hand und wollen nicht auf den direkten Konkurrenten auf dem Norden schauen: "Wir haben es in der eigenen Hand und richten den Fokus einzig auf unsere Leistung", sagte Trainer Pellegrino Matarazzo auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Karlsruhe empfängt den Meister

Nachbarschaftsduell in Hessen

Nordduell an der Bremer Brücke

Die Holsteiner liegen mit 42 Punkten im absoluten Mittelfeld und haben in diesen letzten zwei Spielen keine hohen Ansprüche mehr. Fünf Mal in Folge konnten die Osnabrücker gegen die Kieler bereits gewinnen, das scheint für die Osnabrücker ein gutes Omen zu sein.

Dresden am Boden zerstört

Die Dresdener sind nach der Niederlage am Donnerstag gegen Holstein Kiel so gut wie abgestiegen. Fünf Punkte trennt Dynamo vom Relegationsplatz und mit dieser Erkenntnis äußerte Dynamo-Profi Chris Löwe nach der Partie gegen Kiel heftige Kritik an der DFL: "Glauben Sie, dass einer in der DFL sich nur eine Sekunde Gedanken macht, was bei uns in den Köpfen vorgeht?“, fragte er. „Das ist denen alles scheißegal. Wir sind die, die den verfickten Preis bezahlen für den ganzen Scheiß"