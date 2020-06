RB Leipzig - Borussia Dortmund: Patrik Schick verwarnt - Zorc fordert Rot

Patrik Schick und Axel Witsel gerieten in der 21. Minute aneinander © Getty Images

Im Topspiel gegen den BVB wird Leipzig-Stürmer nach einem Foul an Axel Witsel verwarnt. Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc fordert einen Platzverweis.

In der 21. Minute fuhr RB-Stürmer Patrik Schick im Zweikampf gegen Axel Witsel dem Belgier von hinten in die Parade. Mit schmerzverzerrtem Gesicht blieb der Dortmunder Mittelfeldstar auf dem Boden liegen, während Schiedsrichter Felix Zwayer in seiner Hosentasche scheinbar nach der Roten Karte kramte. (LIVETICKR zum Nachlesen)