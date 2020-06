Bundesliga: Hertha BSC - Bayer Leverkusen 2:0

Peter Bosz war sichtlich bedient. Der Chefcoach klappte seinen Notizblock zu und verschwand ganz schnell in den Katakomben des Berliner Olympiastadions. Die Enttäuschung bei Bayer Leverkusen war fast zu greifen, denn die Champions League ist für die Werkself nach dem 0:2 (0:1) bei Hertha BSC in weite Ferne gerückt.

"Die Enttäuschung ist sehr groß", sagte Bosz, "das Einzige, was wir jetzt machen können, ist, dass wir das nächste Spiel gewinnen. Und dann müssen wir abwarten, was die anderen machen." Denn im Fernduell mit Borussia Mönchengladbach hat der rheinische Rivale vor dem letzten Spieltag zwei Punkte Vorsprung und belegt den vierten Platz, der zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt ( Die Tabelle der Bundesliga ).

Hertha hatte Bayer an diesem Nachmittag so richtig gefrustet. "Das war ein Sieg der Mannschaft", meinte Berlins Niklas Stark bei Sky, "so macht Fußball Spaß, wenn du einem guten Gegner auf den Sack gehst." In der Tat zeigte die Alte Dame nach zuletzt drei Niederlagen in Folge eine geschlossene Mannschaftsleistung und ließ gegen die gefürchtete Offensive der Rheinländer selten etwas anbrennen. Matheus Cunha (22.) und Dodi Lukebakio (55.) erzielten die Tore für die überzeugenden Herthaner (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker).