Bundesliga: 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt 1:1 - Kainz und Dost treffen

"Das Ziel war, nicht abzusteigen. Wir sind sehr froh darüber. Hintenraus war es eng, der Punkt geht aber in Ordnung", sagte FC-Mittelfeldspieler Mark Uth bei Sky , "es war ein sehr intensives Spiel. Wir wollten alles raushauen und werden das nächste Woche auch so tun."

Köln nach Corona-Pause weiter sieglos

"Es war so warm, so schwül, es war einfach Wahnsinn", sagte Dost zum Remis. Der Niederländer meinte, es sei sogar ein Sieg möglich gewesen: "Manchmal waren wir im Spiel nicht wirklich glücklich, am Ende war mehr drin." Das sah auch Martin Hinteregger so: "Wir waren dominant über 90 Minuten."